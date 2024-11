SSD interno Samsung da 4TB al 43% di sconto per il Black Friday

A differenza degli HDD tradizionali, gli SSD non ha parti mobili, il che lo rende più veloce, silenzioso e resistente agli urti e oggi, su Amazon, l'SSD interno di casa Samsung viene messo in offerta con uno sconto del 43% per un prezzo finale di 272,63€.

Le caratteristiche di questo SSD Samsung da 4TB

Se stai cercando un'unità di archiviazione potente e versatile, l'SSD Samsung interno da 4TB è la scelta ideale. Con una capacità di 4TB, questo SSD offre spazio più che sufficiente per soddisfare le esigenze di professionisti e gamer, rendendolo perfetto per PC ad alte prestazioni e per la Sony PlayStation 5.

Basato sulla tecnologia NVMe PCI Express 4.0, garantisce prestazioni eccezionali, risultando ideale per attività impegnative come il montaggio video in 4K, applicazioni di grafica 3D ed esperienze di gaming estremo.

Grazie alla sua velocità di lettura fino a 7.450 MB/s e alla velocità di scrittura fino a 6.900 MB/s, offre caricamenti ultra-rapidi e una reattività senza paragoni. Queste caratteristiche lo rendono un'opzione eccellente per chi cerca il massimo in termini di prestazioni.

L'SSD Samsung interno da 4TB include anche il software dedicato Samsung Magician, uno strumento avanzato che permette di monitorare lo stato di salute del disco, gestire la sua manutenzione e persino personalizzare l'illuminazione LED per un tocco estetico unico. Questo software è pensato per offrire un'esperienza completa e ottimizzata, garantendo che il tuo SSD lavori sempre al massimo delle sue capacità.

