SSD interno Lexar NQ100 da 2,5" in offerta su Amazon a meno di 20€

L'unità Lexar NQ100 è un SSD interno con un formato da 2,5 pollici compatibile sia per i computer desktop che per quelli portatili. Il modello in offerta presenta una capacità di 240GB, più che sufficiente per soddisfare le esigenze di archiviazione dell'utente medio. Oggi lo puoi acquistare su Amazon a 19,99 euro, grazie allo sconto del 20% sul prezzo di vendita consigliato pari a 24,99 euro. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, per cui se sei abbonato a Prime puoi beneficiare della spedizione gratuita.

SSD interno Lexar NQ100 in sconto del 20% su Amazon

Con una velocità di lettura fino a 550 MB al secondo, il Lexar NQ100 da 2,5" SATA III migliora le prestazioni del PC all'istante. Dalla velocità di caricamento delle app ai trasferimenti dei dati, grazie al nuovo SSD interno la tua macchina riprende vita senza la necessità di sostituirla con una nuova e più costosa. Si presenta inoltre con una maggiore efficienza energetica rispetto ai tradizionali hard disk, il che si traduce in una maggiore durata della batteria.

Un'altra differenza sostanziale rispetto alle unità HDD tradizionali è l'assenza di parti mobili all'interno del disco, di conseguenza l'SSD del marchio Lexar è destinato a durare di più. Oltre a ciò, è più resistente agli urti e alle vibrazioni. Proprio la sua resistenza lo rende un prodotto ideale per chi è alla ricerca di un'unità per conservare documenti, foto e video in 4K in un luogo sicuro.

Cogli al volo l'offerta sul disco SSD interno Lexar NQ100 per beneficiare dello sconto del 20% e della spedizione gratuita Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.