SSD interno Lexar da 1TB in offerta su Amazon a meno di 50€

Il disco SSD interno Lexar è un'unità resistente e affidabile, compatibile con tutte le tipologie di computer e con un consumo energetico ridotto. L'articolo in promozione offre uno spazio di archiviazione pari a 1TB, più che sufficiente per giochi, video, foto e software di lavoro. Oggi lo trovi in offerta su Amazon a 48,99 euro, in sconto del 16% rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico di 57,99 euro. E se hai l'abbonamento a Prime non paghi nulla per le spese di spedizione.

SSD interno Lexar in sconto del 16% su Amazon

Uno dei principali punti di forza di questo SSD interno del marchio Lexar è l'adozione dello standard PCIe Gen3x4 NVMe 1.4, con velocità di lettura fino a 3.300 MB al secondo e di scrittura fino a 2.600 MB al secondo. Progettato per offrire un'esperienza di gioco superiore, il Lexar NM610PRO si presenta con un flash 3D NAND all'interno senza parti mobili, garantendo una robustezza e un'affidabilità al di sopra della media.

Inoltre, grazie al consumo energetico ridotto, consente alla batteria dei dispositivi su cui viene installato di durare più a lungo. L'articolo viene offerto con 3 anni di assistenza e la spedizione Amazon, per cui se sei abbonato a Prime puoi beneficiare sia della consegna gratuita che ultrarapida.

Se sei alla ricerca di un SSD interno per il tuo computer capiente, veloce e affidabile, avendo un budget di circa 50 euro, l'unità Lexar è la migliore per rapporto qualità-prezzo. Aggiungi al carrello ora il disco SSD interno Lexar NM610PRO per pagarlo meno di 49 euro grazie all'ultima offerta di Amazon.

