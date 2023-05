Il primo passo per aggiornare un computer desktop o laptop che sia, è sostituire l'HDD con un SSD. Noterai un boost delle prestazioni impressionante. Ci sarebbe poi anche la questione RAM, ma su questo ci torniamo in un secondo momento.

Ora voglio portare la tua attenzione sul Kingston A400 da 240GB, un SSD interno che su Amazon oggi paghi solo 19,99€ (spedizione compresa) grazie al super sconto del 50%. Non ci sono scuse: deve essere tuo.

Un SSD Kingston a soli 19,99€?! È tutto vero, ed è merito dello sconto Amazon del 50%

Il Kingston A400, come anticipato, è un SSD progettato per migliorare le prestazioni di archiviazione dei computer desktop e portatili, sostituendo i tradizionali dischi rigidi meccanici (HDD) con una soluzione più veloce ed efficiente.

Questo SSD interno offre velocità di lettura e scrittura superiori rispetto agli HDD tradizionali (10 volte più veloce). Ciò si traduce in tempi di avvio più veloci per il sistema operativo e per le applicazioni, nonché in un accesso più rapido ai file archiviati.

La periferica utilizza la tecnologia NAND Flash, che offre un'archiviazione stabile e affidabile. Inoltre, questa soluzione rende l'unità meno soggetta a danni fisici rispetto agli HDD tradizionali, che hanno parti meccaniche in movimento. Che poi, a dirla tutta, Kingston è sinonimo di qualità. È un marchio noto per la qualità e l'affidabilità dei suoi prodotti, e l'SSD A400 ne è l'ennesima testimonianza.

Per quanto riguarda l'installazione, è semplicissima. L'A400 è un SSD progettato per essere compatibile con la maggior parte dei computer desktop e portatili esistenti. Il suo è il formato standard da 2,5 pollici, che lo rende facilmente installabile in molti dispositivi.

Infine, ti dico che rispetto agli HDD tradizionali, l'A400 offre un consumo energetico inferiore. Questo può contribuire a migliorare l'autonomia della batteria dei dispositivi portatili e ridurre i costi energetici complessivi. Cosa che di questi tempi non guasta di certo, giusto?

