È arrivato il momento di un upgrade per il tuo computer (desktop o notebook che sia)? Inizia nel migliore dei modi con l'acquisto dell'SSD interno Crucial P3 Plus 500GB con lettura sequenziale fino a 5000MB/s.

Di solito il P3 Plus richiede una spesa di 73 euro ma oggi completi l'acquisto a soli 42,63€. Tutto merito dello sconto Amazon del 42%, e considera che la spedizione è anche gratuita.

Qualità da vendere per l'SSD interno Crucial P3 Plus da 500GB

L'SSD P3 Plus appartiene alla linea di prodotti Crucial P3 e offre prestazioni avanzate per soddisfare le esigenze degli utenti che cercano velocità e affidabilità nell'archiviazione dei dati. La capacità di 500 GB è sufficiente per memorizzare una vasta gamma di file, inclusi documenti, foto, video e giochi. L'SSD utilizza la connessione PCIe Gen4 NVMe, che offre una maggiore velocità di trasferimento dati rispetto alle unità SATA tradizionali. La tecnologia NVMe consente di sfruttare al massimo le prestazioni dell'SSD, fornendo tempi di caricamento rapidi e un'esperienza generale più reattiva.

Dal punto di vista delle prestazioni, il Crucial P3 Plus 500GB offre velocità di lettura sequenziali fino a 5000 MB/s e velocità di scrittura sequenziali fino a 3.000 MB/s. Questo significa che il trasferimento di grandi file avviene in modo rapido e che l'avvio del sistema operativo e delle applicazioni è di una velocità impressionante.

Inoltre, l'SSD Crucial P3 Plus 500GB utilizza la tecnologia di memoria flash NAND 3D, che offre una maggiore durata e affidabilità rispetto alle generazioni precedenti di SSD. In termini di compatibilità, poi, il Crucial P3 Plus 500GB comunica senza alcun tipo di problema con la maggior parte dei sistemi operativi, compresi Windows, macOS e Linux. È progettato per essere facilmente installato, sia come disco di avvio principale che come disco di archiviazione aggiuntivo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.