SSD Interno Crucial MX500 500GB: su Amazon GRANDE OFFERTA a soli 39,99 Euro

Con i tempi che corrono avere una memoria SSD per PC è praticamente indispensabile, dato che garantiscono spazio e velocità allo stesso tempo. Questo significa che anche se non ne avete una al momento e disponete solo di un classico Hard Disk, dovreste seriamente pensare di fare il salto di qualità. Piccole e performanti, sono essenziali per l'assemblazione di computer performanti, e una delle vostre scelte potrebbe cadere proprio sulla Crucial MX500 da 500 GB.

Se state cercando un prodotto del genere, sappiate che è in offerta su Amazon da oggi la SSD Crucial MX500 da 500GB a solo 39,99€ con un ottimo sconto del 41% sul prezzo totale di listino.

SSD Crucial MX500 500GB: un ottimo starting point

Nonostante non sia la più spaziosa della sua categoria, questa memoria SSD può rivelarsi il vostro punto di partenza perfetto per saggiare la velocità di queste memorie. Infatti 500GB sono ottimi per installare gran parte dei programmi o giochi che volete sfruttare al massimo delle prestazioni e della velocità, senza contare che se avete abbastanza alloggiamenti dove disporli, sul vostro PC fisso o portatile, potete anche sfruttarne più di una.

La SSD Interna Crucial MX500 da 500GB sfrutta letture e scritture sequenziali fino a 560/510 MB/s su tutti i tipi di file, e letture e scritture casuali fino a 95k/90k su tutti i tipi di file. Garantisce inoltre ottima accelerazione grazie alla tecnologia NAND 3D Micron. Sappiate inoltre che la protezione integrata contro l'interruzione dell'alimentazione preserva tutto il lavoro salvato qualora l'alimentazione venga improvvisamente interrotta. Infine, la crittografia basata su hardware AES 256 bit mantiene i dati al sicuro e protetti da hacker e malintenzionati. La garanzia del pezzo è limitata di 5 anni.

