SSD interno Crucial MX500 500GB in sconto del 41% su Amazon

Non sempre acquistare un nuovo computer è la soluzione più giusta. Per velocizzare il tuo PC e portarlo a nuova vita, nella maggior parte dei casi è sufficiente un investimento di pochi euro. Come è il caso, ad esempio, del SSD interno Crucial MX500, in grado di offrirti tutta la qualità del marchio Crucial, nonché velocità e sicurezza, oltre a un ottimo servizio di assistenza. Oggi puoi acquistare il modello da 500GB a soli 39,99 euro anziché 67,99 euro, grazie allo sconto del 41% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Crucial MX500 in sconto del 41% su Amazon

Il modello in vendita su Amazon è dotato dell'interfaccia Serial ATA-600 e della tecnologia NAND 3D Micron, con lettura e scrittura fino a 560 MB e 510 MB su qualsiasi tipo di file. La velocità è uno dei punti di forza dell'unità SSD di Crucial, merito soprattutto della tecnologia di accelerazione dinamica che contribuisce a generare velocità superiori alla media, mantenendo al tempo stesso i consumi di energia al minimo.

La conseguenza diretta di ciò è avere un computer non soltanto veloce, ma anche silenzioso e che non si surriscalda mai, due condizioni ideali per un lavoro in ufficio o da casa.

L'altro elemento che contraddistingue il prodotto Crucial è la semplicità d'installazione, tale che chiunque può riuscire a montare l'unità SSD anche se non ha mai avuto esperienze simili in passato. La guida di installazione è disponibile sul sito uffiiale di Crucial e sulle piattaforme social legate al marchio.

Fai l'acquisto giusto, scegli Crucial MX500 per velocizzare il tuo vecchio PC e approfittare della maxi offerta di Amazon.

