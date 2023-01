SSD interno da 1TB SUPER VELOCE, fino a 560 MB/s, a 86€

Se vuoi fare un vero upgrade al tuo PC o laptop e dargli una spinta per velocizzare l'accensione e poter aumentare lo spazio di archiviazione allora sei nel posto giusto. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello l'SSD interno da 1TB Transcend a soli 86,12 euro, invece che 160,93 euro.

Goditi questo sconto del 46% per avere un dispositivo eccezionale a un prezzo decisamente vantaggioso. Infatti con questo SSD puoi velocizzare notevolmente il tuo PC o portatile e poi gode di ottimo spazio di archiviazione. L'installazione è semplicissima e non richiede la manualità di un esperto.

SSD interno da 1TB: piccola spesa per un grande risultato

Questo SSD interno ha un'interfaccia SATA III da 6GB/s con tecnologia caching SLC che gli permette di raggiungere una velocità incredibile. Puoi trasferire file fino a 560 MB/s in lettura e fio a 520 MB/s in scrittura. Ciò vuol dire che non avrai nemmeno il tempo di fare click e il file sarà già spostato nella cartella di destinazione.

Inoltre, a differenza di un HD, è molto più veloce nel far partire il sistema operativo e quindi avrai un accensione fulminea. Anche i programmi installati godranno di una maggiore velocità di apertura. Grazie al suo design compatto lo puoi facilmente installare ovunque. Sia in un case che in un laptop. Poi con il software SSD Scope potrai gestire il device e fare manutenzione per un utilizzo ottimale che dura nel tempo. È resistente e affidabile, i tuoi dati all'interno saranno sempre al sicuro senza la possibilità che si danneggino o che vadano persi.

Approfitta anche tu di questa offerta speciale ma fai preso perché non durerà all'infinito. Per cui, senza ulteriori indugi, vai su Amazon e acquista il tuo SSD interno da 1TB Transcend a soli 86,12 euro, invece che 160,93 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

