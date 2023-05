SSD interna SAMSUNG 980 1 TB: OFFERTA IMPERDIBILE su Amazon a META' PREZZO!

Che sia un PC, un portatile o una console di gioco, è impossibile pensare che nessuno di voi abbia mai avuto il problema della memoria completamente piena, e il bisogno di ampliarla per non rinunciare ai propri dati, installazioni o catture. Soprattutto prendendo atto del fatto che ormai la qualità è molto alta, e il peso dei file è aumentato in modo esponenziale, così come i videogiochi. Samsung è una delle aziende che dalla sua nascita ha iniziato a lavorare per noi in questo senso, anche con memorie SSD interne, rapide e performanti, come la SSD Samsung 980 da !TB di cui vi parliamo oggi.

Se è proprio quello di cui avete bisogno, sappiate che da oggi su Amazon la memoria SSD Samsung 980 da 1TB è disponibile in offerta a soli 64,00€, con uno sconto pari al 51% sul totale e un risparmio per voi di circa 66,00€!

SSD Samsung 980 1TB: lo spazio veloce

Questa memoria interna SSD occupa uno spazio di 2,5 centimetri, e possiede una tecnologia di connettività SATA. Nonostante il connettore sia lo stesso, questo prodotto risulta addirittura fino a 6 volte più veloce dell'SSD SATA. Possiede inoltre una protezione termica dinamica inclusa.

La memoria SSD Samsung 980 da 1TB disponibile in offerta di cui vi parliamo è anche provvista di modalità di sospensione, e ha una temperatura di funzionamento tra gli zero e i 70 °C. Nota doverosa a piè pagina, questo prodotto purtroppo NON è compatibile con PS5.

