SSD Esterno Seagate 500GB: su Amazon OFFERTA BOMBA dal 62%!

Ormai è sempre più necessario avere tra le mani una memoria esterna di buona fattura e che abbia una capacità considerevole: le motivazioni sono innumerevoli, come la mancanza di spazio su disco, trasporto di una mole di dati da una parte all'altra in modo sicuro, spazio per una console di gioco con installazioni grandissime, e altro ancora. Insomma, che sia per studio, svago o ovviamente lavoro, è praticamente essenziale. Seagate, già da diverso tempo, continua a fornirne al pubblico prodotti sempre di migliori, come l'SSD esterno Seagate da 500GB.

Se state cercando un prodotto così, sappiate che su Amazon da oggi troverete in offerta l'SSD esterno Seagate da 500GB a soli 60,02€, con uno sconto mostruoso del 62% e un risparmio di circa 100,00€.

SSD esterno Seagate da 500GB: un'occasione d'oro

Il prodotto in questione è un'unità SSD esterna solida e ultrarapida, estremamente versatile e che potrete sfruttare in decine di modi diversi. Ovviamente si tratta anche di un prodotto compatto e ultraleggero, cosa che vi faciliterà molto la vita durante gli spostamenti.

Vi informiamo inoltre che l'SSD esterno Seagate da 500GB in questione possiede anche una garanzia limitata di 3 anni, incluso anche il piano di Rescue Data Recovery Services per recuperare i dati perduti o danneggiati.

