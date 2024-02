SSD esterno da 480GB a soli 35€ su Amazon: OFFERTA OUTLET

Kingston è una delle aziende più importanti nell'ambito della produzione di memorie e dispositivi d'archiviazione e oggi, su Amazon, è presente un maxi sconto del 48% sull'SSD proprio di Kingston da 480GB per un prezzo totale di 35€.

Offerta folle: 48% di sconto sull'SSD Kingston da 480GB

L'unità a stato solido (SSD) Kingston offre una capacità di archiviazione digitale di 480 GB, garantendo ampio spazio per archiviare file, documenti e applicazioni. Dotata di interfaccia disco rigido Serial ATA-600 e tecnologia di connettività SATA, assicura un'esperienza di utilizzo veloce e affidabile.

Grazie alla sua resistenza agli urti e al suo fattore di forma disco rigido da 2,5 pollici, questa SSD è ideale per essere installata sia su desktop che su computer portatili, offrendo flessibilità e versatilità d'uso. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e moderno all'unità, adattandosi facilmente a qualsiasi configurazione di sistema.

La caratteristica speciale che rende questa SSD particolarmente attraente è la sua resistenza agli urti, che la rende più affidabile e durevole rispetto a un tradizionale disco rigido. Inoltre, grazie alla tecnologia SSD, offre prestazioni superiori con avvio, caricamento e trasferimento di file rapidi, migliorando l'efficienza e la produttività dell'utente.

Con capacità multiple e spazio sufficiente per applicazioni o per sostituire un disco rigido esistente, questa SSD Kingston rappresenta una soluzione affidabile e conveniente per migliorare le prestazioni e l'esperienza di archiviazione del tuo sistema informatico.

Amazon, oggi, pensa alle tue esigenze di storage e lo fa mettendo in offerta un SSD Kingston da 480GB e applicando uno sconto del 48% per un costo finale d'acquisto di soli 35€. Non lasciarti scappare questa opportunità!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.