SSD Crucial X9 Pro da 1TB: veloce, compatto e robusto (solo 89€)

Hai bisogno di più spazio sul tuo computer? Vorresti poter trasferire i tuoi file in uno storage di archiviazione portatile per averli sempre dietro? Allora non puoi perdere questa offerta pazzesca. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello l'SSD Crucial X9 Pro da 1TB a soli 89,99 euro, applicando i coupon che vedi in pagina.

Questo è un ottimo dispositivo che non deluderà affatto e che a questa cifra non bisogna farsi sfuggire. Ha un design molto compatto e lo puoi avere sempre con te. È praticissimo, lo puoi tenere in una tasca. È anche robusto e sopratutto gode di una velocità di trasferimento eccellente.

SSD Crucial X9 Pro da 1TB a prezzo shock

È chiaro che qui siamo di fronte a un prezzaccio, ma non è solo fumo negli occhi. Questo è un super SSD che risponde alle tue esigenze con prestazioni elevate. Adatto quindi sia per semplici azioni quotidiane che per applicazioni professionali. Uno dei suoi punti di forza è sicuramente il suo design compatto e leggero che lo rendono il compagno perfetto.

Gode di una velocità che arriva a 1050 MB/s e quindi appena farai clic il file che devi trasferire sarà già nella cartella di destinazione. Puoi proteggere i dati che sono più importanti con una password e crittografia hardware AES a 256 bit. E ultima cosa, non per importanza, la sua resistenza all'acqua e alla polvere con certificazione IP55 che lo rende un titano.

Fai alla svelta perché la promozione non può durare a lungo. Quindi prima che sia tardi fiondati su Amazon e acquista il tuo SSD Crucial X9 Pro da 1TB a soli 89,99 euro, applicando i coupon che vedi in pagina. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

