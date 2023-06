SSD Crucial X6 per prestazioni elevate da 1 TB a meno di 73 euro su Amazon

L'X6 è uno dei migliori SSD portatili per chi vuole un dispositivo dotato di prestazioni top che garantiscono velocità molto elevate. Acquistalo su Amazon a soli 72,61€ invece di 133,75€.

L'unità SSD X6 arriva in un'elegante confezione di cartone. Per una facile identificazione, la capacità di archiviazione dell'SSD è stampata nell'angolo in basso a destra. Il nome vero e proprio del prodotto è elencato proprio accanto ad esso.

Una striscia bianca funge da accento decorativo alla base del contenitore. L'unità SSD portatile X6 può essere trasportata in modo sicuro al chiuso, al riparo da qualsiasi danno esterno. Oltre all'unità SSD, sono inclusi accessori come un connettore USB 3.2 Gen2 Type-C to C. Inoltre, il pacchetto include un tutorial di avvio rapido.

L'unità SSD portatile Crucial x6 è disponibile in versione da 256 GB o 512 GB. Inoltre, esiste anche il modello da 1 TB di questa unità SSD. Le dimensioni dell'SSD sono la prima cosa che salta all'occhio. Non è piccola come una chiavetta USB, ma non è nemmeno molto più grande. Nonostante la struttura in plastica, l'unità SSD è una soluzione di archiviazione affidabile e duratura.

La plastica esterna non è di qualità come quella dell'X8. Tuttavia, secondo Crucial, è in grado di resistere a cadute da un'altezza massima di 2,5 metri, oltre a essere resistente agli urti, alle vibrazioni e alle temperature. Crucial promette che l'architettura interna dell'unità SSD portatile X6 la manterrà a una temperatura sicura. Anche dopo un uso intensivo, l'unità manterrà una temperatura confortevole. I circuiti stampati dell'unità SSD sono nascosti alla vista da fogli di rame e pad termici. Approfitta ora dello sconto del 46% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

