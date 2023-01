SSD Crucial X6 da 2TB subisce uno sconto mostruoso su Amazon

SSD Crucial X6 può raggiungere velocità fino a 540 MB/s ed è stata costruita dal basso per essere un'opzione di archiviazione economica. Secondo Crucial, l'X6 è 3,8 volte più veloce dei tipici dischi rigidi portatili, consentendo recuperi di backup più rapidi del 75% e velocità di caricamento dei giochi più elevate del 50% su console come Playstation e Xbox. Acquistalo su Amazon a soli 163,34€ invece di 240,03€.

L'SSD portatile X6 da 2 TB di Crucial viene fornita con un connettore da USB Type-C a Type-C e con le istruzioni per l'avvio rapido. Tuttavia, l'unità Crucial X6 non viene fornita con un cavo o un adattatore che converte l'USB Type-C in Type-A.

La crittografia hardware AES a 256 bit non è supportata da questo disco, ma i dati possono comunque essere protetti. La serie X6 è stata testata da Crucial con un'ampia gamma di software di crittografia, tra cui Windows Backup, BitLocker, Apple Time Machine e FileVault. Il disco non contiene software precaricato ed è formattato solo per funzionare con il file system exFAT.

Anche se è completamente in plastica, l'alloggiamento sembra essere piuttosto robusto. Crucial ha classificato l'X6 come a prova di caduta e in grado di sopportare cadute fino a 1,98 m su una superficie pavimentata. La serie Crucial X6 non è resistente alla polvere o all'acqua, come indicato dalla classificazione Ingress Protection (IP). Oltre ai tipici marchi normativi, sul retro dell'alloggiamento sono riportate informazioni sul modello, sulla capacità, sul paese di origine, sulla data e sul luogo di produzione.

Su questa variante non è presente una spia di attività/alimentazione a LED e la connessione USB 3.1 Gen 2 di tipo C si trova all'estremità dell'unità. Tutte le unità X6 sono compatibili con le porte USB più vecchie, tra cui USB 3.2 Gen-1/USB 3.1 Gen-1/USB 3.0 (5Gb/s).

