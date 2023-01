SSD Crucial P5 Plus subisce uno sconto del 45% su Amazon

La prima unità a stato solido (SSD) Gen4 di Crucial è la P5 Plus. Il nuovo modello Plus continua la tendenza del prezzo economico a scapito delle prestazioni. Crucial sostiene che la nuova unità Gen4 è adatta a un'ampia gamma di applicazioni, da fotografi e videografi a giocatori e utenti abituali che desiderano passare alla più veloce interfaccia PCIe. Le dimensioni sono comprese tra 500 GB e 2 TB. Acquistalo su Amazon a soli 204,24€ invece di 373,01€.

La prima unità a stato solido (SSD) Gen4 di Crucial è il modello P5 Plus. La serie P5 è pubblicizzata come unità SSD di livello superiore dell'azienda, ma in realtà è più in linea con il settore economico degli SSD. Per quanto riguarda le prestazioni, si dice che il P5 Plus sia in grado di leggere i dati fino a 6.600 MB/s e di scriverli fino a 5.000 MB/s. Rispetto al suo predecessore, l'unità SSD Crucial P5 Gen3, la nuova unità SSD Crucial ha una valutazione MTTF (mean time to failure) leggermente superiore, pari a oltre 2 milioni di ore.

Inoltre, il software di gestione Acronis Cloning e SSD è preinstallato sul P5 Plus, consentendo ai clienti di regolare le prestazioni in base alle proprie esigenze, di rafforzare la sicurezza dei dati e di aggiornare il firmware dell'unità con facilità. L'accelerazione dinamica della scrittura, l'algoritmo di integrità dei dati a più fasi, l'immunità alla perdita di potenza integrata, il codice di correzione degli errori e così via sono tutti inclusi per contribuire a ridurre il consumo energetico e aumentare le prestazioni (in modo che un decodificatore possa identificare e correggere gli errori nei dati).

Il Crucial P5 Plus è disponibile in capacità di 500 GB, 1 TB e 2 TB e viene fornito con una garanzia di 5 anni. Approfitta ora dello sconto del 45% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

