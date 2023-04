SSD Crucial P5 Plus 500GB: ENORME SCONTO su Amazon per la memoria interna

In questo preciso periodo storico la parola "memoria" nel campo della tecnologia si traduce sempre in "possibilità" e "capacità", parole con più sensi che però ci portano sempre nella stessa direzione. Nei nostri PC è di vitale importanza avere sempre a portata di mano una mole consistente di file, spazio di archiviazione per le installazioni di software di vario genere e molti altri motivi, senza contare che anche la velocità di copia vorrà la sua parte. Insomma, l'utilizzo di memorie SSD è diventato praticamente obbligatorio, che siano di base o aggiunte, dato che garantiscono sia spazio, sia velocità. A questa categoria appartiene anche la Crucial P5 Plus da 500GB di cui vi parliamo.

Se state cercando un prodotto del genere, sappiate che in offerta su Amazon da oggi potrete acquistare la SSD Crucial P5 Plus da 500GB a solo 46,98€ con un grandissimo sconto del 48% e un risparmio di circa 44,00€.

SSD Crucial P5 Plus da 500GB: spazio e velocità

Questa memoria SSD da 500GB sfrutta la tecnologia PCle 4.0 NVMe con letture sequenziali fino a 6600MB/s, ed è progettata per l'utilizzo soprattutto dei giocatori hardcore, professionisti, creativi che richiedono un calcolo ad alte prestazioni. Compatibile con la console PS5, e ha la compatibilità con Heatsink.

La velocità di rotazione del disco rigido è di 7200, e il fattore di forma del disco rigido della SSD Crucial P5 Plus da 500GB è di soli 2,5 centimetri. Questo prodotto è coperto da un utilizzo di 5 anni o fino all’indice massimo di resistenza di 300 TBW.

