SSD Crucial P3 da 1 TB con velocità NVMe a meno di 55€ su Amazon

La primavera è la stagione del cambiamento, vero, ma non per questo devi necessariamente sostituire il tuo PC ormai datato con uno nuovo semplicemente perché è lento ad avviarsi o fa fatica a trasferire i dati più pesanti come video, cartelle con tante foto e documenti tra virgolette impegnativi. La soluzione più intelligente è prendere in considerazione l'acquisto di un nuovo SSD, così da aggiornare il vecchio computer con un budget molto più contenuto. Su Amazon oggi puoi acquistare l'unità SSD Crucial P3 da 1 TB a soli 54,99 euro, rispetto al prezzo di vendita consigliato di 62 euro.

SSD Crucial P3 in sconto dell'11% su Amazon

Anche se può sembrarti uno sconto piccolo, in realtà si tratta di un'ottima offerta su un prodotto di grande qualità. Anche perché oltre al prezzo scontato, Amazon ci aggiunge la spedizione gratuita e la consegna ultra rapida per tutti gli abbonati a Prime.

E poi non bisogna dimenticare che si è di fronte a un prodotto eccezionale, per via della tecnologia NVMe che porta a velocità sequenziali fino a 3.500 MB/s, con un miglioramento delle prestazioni stimato fino al 45% rispetto alla precedente generazione. Un altro aspetto importante da inserire nel contesto dell'offerta è la longevità del prodotto, addirittura sopra la soglia di 1,5 milioni di ore. In poche parole, un concetto di tempo che tende all'infinito (o quasi).

Cogli al volo l'ultima offerta sull'unità SSD Crucial P3 da 1TB con tecnologia NVME, in offerta a meno di 55 euro su Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.