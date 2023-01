SSD Crucial da 500 GB per PC e PS5 a meno di 70 euro su Amazon

Se stai cercando uno dei migliori SSD e che sia adatto sia per PC che per PS5, oltre ad avere la capacità di elaborare dati ad alte velocità, il P5 Plus da 500 GB di Crucial è la scelta migliore. Acquistalo ora su Amazon a soli 69,69€ invece di 90,08€.

Presenta un fattore di forma M.2 2280 e un'interfaccia PCIe 4.0 x4 NVMe che funziona bene con computer e sistemi console come la PlayStation 5. Il dispositivo offre una velocità di lettura sequenziale che può arrivare fino a 6600 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a a 4000 MB/s. Gli utenti potranno utilizzare la funzione di crittografia dei dati TCG OPAL 2.0, inoltre possiede una valutazione TBW (Total Bytes Written) di 300 TB; questo significa che il prodotto garantisce una durata media che può variare in base all'utilizzo. Altre funzionalità integrate includono il supporto SMART e TRIM, una valutazione MTTF di 2 milioni di ore, protezione termica adattiva, controller Crucial Micron 3D NAND, compatibilità con le versioni precedenti con PCIe 3.0 e altro ancora.

Caratteristiche generali del prodotto:

Tecnologia PCIe 4.0 NVMe con velocità di lettura sequenziale fino a 6600 MB/s e velocità di scrittura sequenziale fino a 4000 MB/s;

Progettato per giocatori, professionisti e creativi che richiedono un'elaborazione dati ad alte prestazioni;

Funziona con PlayStation 5 e ha la compatibilità con il dissipatore di calore;

Costruito utilizzando la tecnologia del controller NAND 3D Micron Advanced di Crucial;

Valutato con un MTTF superiore a 2 milioni di ore per una maggiore longevità e affidabilità;

Garanzia limitata di 5 anni o fino alla massima resistenza/TBW nominale di 300 TB;

Accelerazione dinamica della scrittura;

Array ridondante di NAND indipendente (RAIN);

Algoritmo di integrità dei dati multistep;

Protezione termica adattativa;

Immunità integrata per la perdita di potenza;

