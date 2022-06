SSD Crucial da 240GB con sconto Norton del 50% se lo acquisti ora su Amazon

Crucial ha deciso di mettere in offerta su Amazon l'SSD BX500 da 240 GB ad un prezzo fenomenale: solo 35,50€ invece di 45,09€, uno dei migliori prodotti della casa costruttrice, da oggi in combo con la promo di Norton.

Infatti, grazie a questa promo combinata potrai ottenere il 50% di sconto sul programma antivirus Norton 360 Deluxe. Una volta acquistato, ti verrà inviata un'e-mail con un codice sconto che potrai utilizzare per riscattare il buono.

Per quanto riguarda invece le prestazioni dell'SSD di Crucial, il BX500 utilizza la NAND 3D-TLC di Micron e può raggiungere velocità di lettura di 540 MB/s e velocità di scrittura fino a 500 MB/s. Il BX500 è un'unità creata appositamente per durare negli anni, quindi per mantenere i costi Crucial offre l'unità con una garanzia di tre anni.

Il BX500 è solo disponibile come unità SATA da 2,5", con capacità di 120 GB, 240 GB e 480 GB: le dimensioni più ridotte facilitano l'installazione nel pc. Un design che ha convinto molti utenti, soprattutto quelli che hanno un case MID-TOWER e non hanno molto spazio a disposizione. Puoi acquistarlo ora su Amazon approfittando dello sconto del 21%, e se sei cliente Prime ricordati di usufruire della spedizione in 1 giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.