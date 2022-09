SSD Black SN850 M.2 da 2TB: quasi 500 euro di sconto su Amazon

Aumenta le prestazioni della tua console o PC con l'SSD WD_BLACK SN850 da 2 TB con dissipatore di calore di WD, che utilizza la tecnologia PCIe 4.0 x4 per offrire velocità di lettura fino a 7000 MB/s e velocità di scrittura fino a 5100 MB/s. Acquistalo su Amazon a soli 269,99€ invece di 749,99€.

Ottimizzato per i giochi di alto livello e compatibile con Sony PlayStation 5, questo SSD offre velocità di lettura casuale fino a 1.000.000 IOPS e velocità di scrittura casuale fino a 710.000 IOPS. C'è anche un dissipatore di calore incluso, che mantiene fresco il WD_BLACK SN850 mentre è in funzione. È inoltre presente un fattore di forma M.2 2280, un MTTF di 1,75 milioni di ore (tempo medio di guasto), una resistenza di 1200 TB e una memoria flash NAND 3D.

Questo SSD usa la tecnologia PCIe 4.0 x4 in modo da non farti rimanere indietro con la prossima generazione di giochi, ed è per questo che è compatibile anche con la PS5. Raggiunge velocità di lettura di 7000 MB/s e velocità di scrittura fino a 5100 MB/s, per questo sarai in grado di archiviare ed aprire applicazioni e giochi ad una velocità impressionante. E grazie ad una capacità di 2 TB, potrai scaricare e archiviare la maggior parte dei titoli di ultima generazione.

Prendi il controllo totale con la dashboard WD_BLACK, un software scaricabile su PC che ti consente di monitorare lo stato di salute della tua unità e ottimizzare le prestazioni utilizzando la modalità gaming per assicurarti di dare il massimo durante le sessioni di gioco intense. Approfitta ora dello sconto speciale del 64% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

