SSD 870 EVO di Samsung da 500GB a meno di 60 euro su Amazon

Se stai cercando un dispositivo di archiaviazione veloce, stabile e affidabile, allora il Samsung SSD 870 EVO è uno delle scelte più consigliate. Nonostante sia uno dei dispositivi più veloci sul mercato, attualmente si trova su Amazon a soli 59,90€ invece di 82,99€.

L'SSD si basa sulla flash V-NAND a 3 bit triple-layer-cell (TLC) di Samsung ed è stato progettato in cinque diversi volumi di archiviazione: 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB. Inoltre Samsung affianca inoltre ad ogni unità EVO il suo software Samsung Magician, che consente di avere accesso a funzioni e prestazioni che solo la casa coreana può garantire.

Inoltre, l'870 EVO di Samsung è gestito dal controller SATA 6 Gbps MKX "Metis" dell'azienda, lo stesso che alimenta l'870 QVO. E possiede anche otto canali flash NAND per mantenere alti livelli di interleaving con la V-NAND TLC Samsung di sesta generazione. Questo nuovo flash offre una latenza molto bassa, comunicando con il controller a velocità Toggle DDR 4.0 fino a 1,4 GTps.

Il Samsung 870 EVO risulta essere quindi il migliore della sua categoria e in tutti gli scenari di utilizzo. Assicurati solo di scegliere una capacità ben oltre quella che pensi di aver bisogno. Se non sei a corto di soldi, l'870 EVO è la scelta migliore, l'SSD a prova di futuro. Puoi acquistare questo SSD approfittando dello sconto del 28%, e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

