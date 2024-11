Srl o ditta individuale? Scegli il conto più adatto alle tue esigenze

Per una Società a Responsabilità Limitata (Srl) o una Ditta Individuale è importante poter semplificare l'intera gestione amministrativa e finanziaria della propria attività. Un vantaggio che può essere offerto da Tot, la prima piattaforma di banking e amministrazione 100% online progettata da una fintech italiana che garantisce più flessibilità e controllo sulle proprie finanze aziendali, andando oltre il concetto classico di conto aziendale.

Con Tot si sceglie un partner affidabile per la propria gestione finanziaria: grazie all’IBAN italiano, ai servizi di banking e amministrazione in un'unica soluzione e alla tutela dei capitali fino a 100.000 euro (Tot aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)).

In questo approfondimento ci concentreremo sui diversi piani proposti da Tot, con il dettaglio dei servizi offerti da ciascuno.

I piani Business del conto aziendale online Tot

I piani Business del conto aziendale online Tot offrono importanti strumenti per la gestione finanziaria. Al momento sono disponibili tre profili:

Essentials : include strumenti di banking essenziali per la propria azienda. Il prezzo è di 7 euro al mese + IVA, con unico importo annuale, oppure 9€ al mese con rateizzazione mensile.

: include strumenti di banking essenziali per la propria azienda. Il prezzo è di con unico importo annuale, oppure 9€ al mese con rateizzazione mensile. Plus : ideale per ricevere e inviare pagamenti, con il pieno controllo delle fatture aziendali. Il prezzo è di 15 euro al mese + IVA, con unico importo annuale, oppure 19€ al mese con rateizzazione mensile.

: ideale per ricevere e inviare pagamenti, con il pieno controllo delle fatture aziendali. Il prezzo è di con unico importo annuale, oppure 19€ al mese con rateizzazione mensile. Premium: la scelta migliore per le aziende che cercano una gestione avanzata e maggiori utenze per i propri collaboratori. Il prezzo è di 39 euro al mese + IVA, con unico importo annuale, oppure 49€ al mese con rateizzazione mensile.

Essentials, il piano di partenza di Tot da 7 euro al mese, offre un conto online con IBAN italiano, 100 operazioni in uscita all'anno (quelle in entrata sono invece illimitate), bonifici istantanei gratuiti, una carta di credito Visa Business e il versamento gratuito presso le filiali del Gruppo Sella.

Con il piano Plus le operazioni in uscita incluse ogni anno aumentano a 250, e in più si hanno ulteriori strumenti come il pagamento delle fatture con un click, la riconciliazione automatica delle fatture, l'esportazione file per la Prima Nota e un pannello semplice e intuitivo per la gestione del flusso di cassa aziendale. A tutto questo si aggiunge la possibilità di poter richiedere le carte virtuali e fisiche per il proprio team e la gestione dei ruoli aggiuntivi e utenze collaborative, per dare accesso al conto al proprio commercialista o ai membri del team.

Il piano Premium da 39 euro al mese va a potenziare alcune voci del piano Plus, tra cui le operazioni in uscita (che passano da 250 a 700) e le utenze incluse per i membri del proprio team (da 1 a 2).

Una panoramica completa dei piani Business è disponibile su questa pagina del conto aziendale Tot.

I piani Business Pro di Tot

Per le aziende più grandi Tot propone tre piani a parte (di cui uno in arrivo, ndr) a partire da 35 euro al mese, che rispetto ai piani Business prevedono carte per il team e più accessi inclusi.

Questi i piani Business Pro:

Smart :ideale per il controllo e la gestione delle spese del proprio team. Il prezzo è di 35 euro al mese + IVA, con unico importo annuale, oppure 39€ al mese con rateizzazione mensile.

:ideale per il controllo e la gestione delle spese del proprio team. Il prezzo è di con unico importo annuale, oppure 39€ al mese con rateizzazione mensile. XLarge: progettato per le aziende con team numerosi ed esigenze gestionali elevate. Il prezzo è di 95 euro al mese + IVA, con unico importo annuale, oppure di 129€+IVA al mese con rateizzazione mensile.

Special (in arrivo): un'opzione personalizzata, nel caso in cui le esigenze del cliente superino i numeri previsti dal piano XLarge.

Si parte con il piano Smart da 35 euro al mese. Restano invariati il conto online con IBAN italiano, i bonifici istantanei gratuiti, la carta di credito Visa Business, le operazioni in entrata gratuite (mentre quelle in uscita sono pari a 350), più il versamento gratuito nelle filiali Sella. C'è anche il pagamento delle fatture con un click, la riconciliazione automatica delle fatture, l'esportazione file per la Prima Nota e una dashboard completa per la gestione del flusso di cassa. Inoltre, il piano Smart di Tot include 200 carte virtuali e 2 carte fisiche per il proprio team più la gestione di ruoli aggiuntivi e utenze collaborative.

Il piano XLarge, disponibile a 95 euro al mese, potenzia ulteriormente i servizi già presenti nel piano Smart, portando le operazioni in uscita incluse a 1.200 all’anno. Aumentano anche le carte a disposizione dei propri dipendenti: 500 carte virtuali e 10 carte fisiche. Infine, include 5 utenze Base e 5 utenze Avanzate per i membri del proprio team.

I dettagli completi del conto aziendale online e dei suoi servizi sono disponibili su questa pagina del sito ufficiale Tot. Per tutti i piani è prevista una prova gratuita di 30 giorni e non vi sono costi di apertura.

