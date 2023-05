Srhythm NiceComfort 95: cuffie wireless con 45h di autonomia

Oggi ti segnalo questa offerta che ti permette di avere delle cuffie wireless molto confortevoli e con una batteria gigante a un prezzo davvero vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Srhythm NiceComfort 95 a soli 42 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Queste cuffie senza fili sono davvero un ottimo acquisto. I motivi sono molteplici. Oltre allo sconto non indifferente del 30% che ti permette di risparmiare, potrai godere di un audio preciso e potente. Il design Over-ear è studiato per garantire il massimo del comfort e sono anche molto leggere.

Srhythm NiceComfort 95: 45h con ANC attivo e trasparenza

Sicuramente una delle caratteristiche molto interessanti delle Srhythm NiceComfort 95 è la mega batteria da 750 mAh che garantisce 45 ore di autonomia con ANC attiva. Mentre disattivandola potrai usarle addirittura per 65 ore con una sola ricarica. La cancellazione ibrida del rumore ti permette di ascoltare la musica e fare chiamate in qualsiasi ambiente senza problemi.

Sono anche dotate della modalità trasparenza che ti permette invece di ascoltare ciò che ti circonda senza esserne completamente ignaro. I cuscinetti sono morbidi e imbottiti in memory foam, che puoi anche sostituire. L'archetto è regolabile e in tutto pesano solo 253 grammi. Questo ti consente di tenerle per tantissimo tempo senza che ti diano fastidio.

Non ci sono giri di parole da fare, a un prezzo così sono da prendere subito. Però, come spesso succede, queste promozioni sono limitate e scadono in fretta. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue Srhythm NiceComfort 95 a soli 42 euro, invece che 59,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

