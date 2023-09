Srhythm NC25: cuffie con cancellazione rumore e 50h di autonomia

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di avere delle cuffie wireless comodissime e con batteria gigante a un ottimo prezzo. Vai subito su Amazon a e metti nel tuo carrello Srhythm NC25 a soli 62,99 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Anche se non siamo di fronte a uno sconto da strapparsi i capelli per delle cuffie di questa qualità è comunque un ribasso importante. Hanno un design Over-ear che garantisce un ottimo isolamento acustico. Perfette per ascoltare musica e fare chiamate senza distrazioni.

Srhythm NC25: progettate per il massimo del comfort

Queste cuffie wireless hanno dei morbidi cuscinetti sugli auricolari e, la parte alta dell'archetto è imbottita per garantire un comfort assoluto. Sono anche pieghevoli, per poterli riporre in una piccola borsa e portarteli sempre dietro, e pesano pochissimo, solo 194 grammi. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.3 si collegano in un istante ai tuoi dispositivi e garantiscono una connessione perfetta. Inoltre premendo tre volte sul pulsante multifunzione puoi attivare la modalità gaming che riduce la latenza.

Sono dotati della cancellazione attiva del rumore che può rimuovere fino al 90% dei disturbi ambientali che ti circondano. Grazie un doppio driver ad alta risoluzione da 40 mm offrono una qualità del suono eccezionale. E poi hanno un'autonomia di ben 50 ore con una singola ricarica e le puoi anche usare con un cavo Jack da 3,5 mm.

Non perdere questa occasione perché si tratta davvero di una promozione eccezionale. Dunque vai subito su Amazon e acquista le tue Srhythm NC25 a soli 62,99 euro, invece che 69,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.