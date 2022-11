SQL Server 2022, le principali novità

SQL Server 2022 è l'ultima versione della piattaforma DBMS (Data Base Management System) di Microsoft per la gestione dei database relazionali che l'azienda di Redmond ha presentato nel corso del PASS Community Summit tenutosi a Seattle nei giorni scorsi.

Le nuove funzionalità

Questa release è stata rilasciata 3 anni dopo la milestone SQL Server 2019 e include diverse funzionalità aggiuntive tra cui anche ulteriori implementazioni di T-SQL, il linguaggio di SQL Server che consente di interrogare le basi di dati.

A tal proposito è possibile segnalare la nuova istruzione IS DISTINCT FROM , per gestire più facilmente i valori NULL nelle espressioni booleane, LEFT_SHIFT e GET_BIT , per la manipolazione dei bit, nonché alcune nuove funzioni dedicate alla notazione JSON (JavaScript Object Notation).

Da segnalare il nuovo supporto per l'API di AWS S3, strumenti per il disaster ricovery tramite una procedura di failover collegata alle istanze di Azure SQL. Sempre per quanto riguarda l'infrastruttura Cloud di Sundar Pichai e soci vale la pena di segnalare l'integrazione con Azure Purview, per la sicurezza e la tassonomia dei dati, e Azure Synapse, per le operazioni di analisi dei dati.

Supporto per ARM in arrivo?

Per il momento SQL Server, anche nella sua ultima variante, può essere eseguito soltanto su sistemi animati da processori x64, a breve potrebbero arrivare però delle novità per quanto riguarda il supporto alle architetture ARM.

Da questo punto di vista potrebbe venire in aiuto SQL Edge di Azure, l'engine di database SQL ottimizzato appunto per l'Edge Computing e le tecnologie di Intelligenza Artificiale. Agli sviluppatori di Microsoft spetterà il compito di portare quanto già fatto con quest'ultimo nel loro DBMS.

SQL Server 2022 e strumenti di sviluppo

Tra i prossimi compiti di Redmond vi sarà quello di razionalizzare gli strumenti di sviluppo dedicati a SQL Server. Da questo punto di vista è utile ricordare che, a dispetto dell'interoperabilità ormai alla base delle strategie del gruppo per quanto riguarda il coding, SQL Server Management Studio è disponibile unicamente per Windows.

È però disponibile Azure Data Studio, un'applicazione per i sistemi Desktop implementata sulla base di Visual Studio Code.