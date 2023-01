SpyNote: torna il malware Android che ruba i dati di login

I ricercatori di sicurezza di ThreatFabric hanno informato di aver scoperto che il malware per Android noto con il nome di SpyNote, che in passato ha già avuto modo di farsi conoscere, è tornato alla carica e sta mettendo a segno tutta una serie di nuovi attacchi, andando a rubare i dati di login dei conti online e intercettando i codici dell’autenticazione a due fattori.

SpyNote: dati di login dei conti online trafugati

Andando più nello specifico, l’ultima versione del malware, quella conosciuta esattamente con il nome SpyNote.C, prende di mira le app di note banche, tra cui HSBC, Deutsche Bank, oltre ad altre app popolari, come WhatsApp e Facebook.

Le funzionalità di RAT sono state aggiunte quando il codice sorgente di CyberRat è stato pubblicato su GitHub. Il malware, dunque, va ad eseguire le tradizionali operazioni di trojan bancario unitamente a quelle di spyware e per il controllo remoto.

Le app che nascondono SpyNote chiedono all’utente i permessi per i servizi di accessibilità e qualora concessi il malware viene eseguito con privilegi elevati e può rubare i dati d'accesso delle app bancarie, intercettare gli SMS dell’autenticazione in due fattori, registrare audio e video, accedere all’elenco dei contatti e tracciare la posizione geografica.

Per evitare di ritrovarsi ad avere a che fare con minacce informatiche come nel caso di quella in questione è bene installare sui propri dispositivi una valida soluzione antivirus, come nel caso di Norton 360 Premium che è fruibile su più sistemi operativi, anche su Android, e che attualmente viene proposto pure in forte sconto rispetto al prezzo d'origine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.