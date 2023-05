Spusu70: PROMO incredibile a meno di 6 euro al mese

Spusu70 è la promozione low-cost del virtuale austriaco disponibile ONLINE a meno di 6 euro al mese. Scopri come attivarla senza vincoli con la Riserva Dati che può arrivare anche a 140GB.

Spusu70: i dettagli

La tariffa nello specifico prevede ben 70 Giga di traffico dati in 4G+ su rete WINDTRE fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload, 2000 minuti di chiamate senza scatto alla risposta e verso qualsiasi operatore sia mobile che fisso nazionale e 500 SMS sempre verso tutti gli operatori. Tutto questo per un importo pari a 5,98 euro ogni mese con rinnovi mensili tramite conto corrente, carta VISA o Mastercard, PayPal oppure per mezzo di ricarica manuale nei negozi convenzionati Mooney. Inoltre, nel costo mensile della promozione troviamo anche ben 5,45 Giga da utilizzare in roaming.

I 2000 minuti compresi nel bundle sono anche verso Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

La promozione offre anche la Riserva Dati, una sorta di Giga Bank della compagnia Tre Italia che di fatto permette di accumulare fino a 140 Giga al mese grazie al bundle non utilizzato il mese prima.

La tariffa disponibile ONLINE senza vincoli di durata contrattuale è valida sia per chi richiede un nuovo numero sia per chi intende cambiare gestore.

Costi ed altro

Questa offerta telefonica del virtuale austriaco è attualmente in scadenza il 31 Maggio 2023, salvo proroghe. La prima volta viene richiesto un ammontare pari a 15,88 euro. Questo importo comprende il canone della prima mensilità ed il costo della SIM pari a 9,90€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.