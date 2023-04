Spusu 70: PROMO a meno di 6 euro al mese

Spusu 70 è sicuramente una delle PROMO più interessanti attualmente disponibili tra i vari gestori virtuali sia per la convenienza sia perché non ci sono vincoli contrattuali.

Spusu 70: la tariffa low-cost senza vincoli

La promozione last minute del virtuale su rete WINDTRE offre la bellezza di 70 Giga di traffico dati in 4G+ con prestazioni di velocità fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload, 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e di qualsiasi operatore e 500 SMS verso tutti i gestori. Il tutto per soli 5,98 euro ogni mese con addebito mensile su conto corrente, carta VISA o Mastercard, PayPal oppure tramite ricarica standard grazie alla partnership con gli esercizi Mooney. Nel canone mensile, inoltre, troviamo anche ben 5,45 Giga da utilizzare in roaming in tutta Europa.

Grazie alla Riserva Dati, c'è la possibilità di usufruire fino ad un massimo di 140GB. In pratica, il bundle dati non usufruito si accumula per il mese successivo.

Il bunlde voce che troviamo nel canone mensile è compreso anche per chiamate verso alcuni Paesi Europei come Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

La promozione che abbiamo visto poc'anzi è disponibile ONLINE sia per chi intende cambiare il proprio gestore sia per chi richiede un nuovo numero.

Costi ed altro

L'offerta telefonica a meno di 6 euro al mese è attivabile solo entro il 30 Aprile 2023. Il contributo richiesto per l'attivazione è pari a 9,90 euro una tantum ed include anche la spedizione della SIM a casa.

