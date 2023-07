Con Spusu 70 hai 140GB di riserva a soli 5,98€

Spusu 70 è tra le poche offerte che consente di accumulare giga di traffico che non utilizzate a fine mese. Offre di base 70GB di traffico, fino a 2000 minuti di chiamate e 500 SMS al mese, oltre alla possibilità di accumulare una riserva di traffico, per il mese successivo, fino a 140GB.

Spusu 70: ecco cosa include

Spusu 70 garantisce innanzitutto la massima velocità in 4G+, sia in download e upload. I minuti inclusi nella tariffa sono inoltre utilizzabili anche nel resto d'europa, per contattare numeri fissi o mobili senza costi aggiuntivi.

La riserva dati consente poi di accumulare fino a ben 140GB di traffico inutilizzato nel mese corrente, che sarà a disposizione a partire dal mese successivo. Ciò vale anche per SMS e minuti e non c'è una data di scadenza: li avrete infatti per sempre a disposizione fin quando non vengono consumati. La riserva può essere inoltre sempre continuamente riempita con le unità che non vengono utilizzate, in modo da tenerla sempre piena!

Se per esempio il vostro consumo mensile si attesta sui 30GB, Spusu vi terrà da parte il resto dei 40 GB per il mese prossimo. Questi saranno disponibili fin quando non li consumate completamente, con una riserva che può essere sempre riempita.

Spusu garantisce inoltre un prezzo sempre fisso, senza alcuna rimodulazione periodica, come invece spesso accade con altri operatori. È inoltre inclusa una segreteria telefonica completamente gratuita, che vi permette di ricevere dei messaggi audio mentre non siete disponibili.

La procedura d'attivazione è veramente semplice e può essere fatta interamente online, cliccando sul pulsante "acquista", per ricevere a casa la SIM. Inserite i dati richiesti e selezionate se volete una SIM classica o una eSIM, oltre alla ricarica manuale o il rinnovo automatico. È possibile pagare con carte di pagamento VISA e MasterCard, oppure anche con PayPal. Il costo di attivazione totale è di 15,88€.

