Spusu 5G 150: l'offerta conveniente senza alcun vincolo

Spusu Italia, l'operatore di telefonia mobile virtuale, ha recentemente lanciato la sua prima offerta in 5G, chiamata Spusu 5G 150, che promette di offrire un'esperienza di navigazione sulla rete di ultima generazione ad un prezzo accessibile. Questa offerta è disponibile sia per i nuovi clienti, sia per i clienti esistenti che desiderano passare alla nuova tariffa senza costi aggiuntivi.

Spusu 5G 150: i dettagli

La promozione in questione offre ai suoi utenti un pacchetto molto generoso che include ben 150 Giga di traffico dati utilizzabile su rete 4G e 5G, senza alcuna saturazione. Questo significa che gli utenti possono sfruttare appieno le potenzialità della rete 5G dove disponibile. Inoltre, l'offerta include anche 2000 minuti di chiamate ogni mese, validi verso numerazioni nazionali, dell'Unione Europea e del Regno Unito, oltre a 500 SMS.

Il costo mensile previsto per questa promozione è di soli 7,98 euro, rendendola estremamente competitiva per il tipo di servizio offerto. Inoltre, una peculiarità dell'offerta è la Riserva Dati di 300 GB, che viene automaticamente riempita con i minuti, SMS e dati non utilizzati nel mese precedente, offrendo così una flessibilità ulteriore all'utente.

Un'altra caratteristica interessante è la possibilità di utilizzare un bundle specifico, pari a 8,44 GB, in roaming senza costi aggiuntivi nei paesi dell'Unione Europea e nel Regno Unito. Inoltre, l'offerta non prevede vincoli contrattuali e i costi sono completamente trasparenti.

Inoltre, è possibile richiedere una eSIM al momento dell'acquisto, senza costi aggiuntivi. Il codice QR per l'attivazione verrà inviato via e-mail.

Costi ed altro

I già clienti Spusu che intendono attivare questa nuova promozione non hanno alcun costo da dover sostenere per il cambio promozione. I nuovi clienti, invece, dovranno corrispondere un ammontare di 17,88 euro iniziali. In questa cifra troviamo il canone mensile pari a 7,98 euro ed il costo della SIM di 9,90€.

L'eventuale spedizione in caso di SIM fisica è dunque completamente gratuita.

