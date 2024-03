Spusu: 150GB 5G, 2000 min, 500 SMS + 300GB extra a 7,98€

Spusu si distingue nel panorama delle telecomunicazioni con un’offerta di servizi 5G a condizioni vantaggiose: per soli 7,98€ al mese, puoi beneficiare di 150GB in 5G, 2000 minuti di chiamate, 500 SMS e un extra di 300GB di riserva. Inizia da oggi a sfruttare la velocità e l’efficienza della rete 5G di Spusu per navigare senza interruzioni.

2000 minuti e 150GB con Spusu: perché non approfittarne?

Con un pacchetto davvero unico di dati fino a 300 GB, potrai guardare contenuti in streaming, effettuare download e navigare senza timore di superare i limiti. Le chiamate incluse verso numeri fissi e mobili in Italia, nell’UE e nel Regno Unito ti permettono di mantenere i contatti senza costi nascosti o scatti alla risposta.

Spusu offre anche minuti, SMS e fino a 8,44 GB di dati in roaming nell’UE e nel Regno Unito, assicurandoti connessione anche mentre sei in viaggio. Non ti perderai mai una chiamata grazie ai servizi di segreteria telefonica e reperibilità inclusi.

Potrai anche cambiare la tua tariffa quando vuoi, gratuitamente e senza vincoli, per un piano sempre su misura per te. Grazie alla compatibilità del 5G di Spusu con la maggior parte dei dispositivi, potrai godere delle massime prestazioni di questa tecnologia all’avanguardia.

Ti piace navigare senza limiti, viaggiare con una connessione sicura o personalizzare il tuo piano liberamente? Spusu cercherà sempre di offrire soluzioni innovative a prezzi competitivi per tutte le tue esigenze. Approfitta subito dell’offerta: 150GB in 5G, 2000 minuti, 500 SMS e 300GB di riserva a soli 7,98€, disponibile fino al 31 marzo!

