Spusu 150: PROMO con tanti Giga a meno di 10 euro al mese

La promozione senza vincoli e senza aumenti Spusu 150 mette a disposizione una marea di traffico dati tanto da poter essere utilizzata anche come SIM Dati in mobilità.

Con questo virtuale, che ricordiamo utilizza la rete WINDTRE senza alcun cap, è possibile accumulare fino a 300 Giga al mese in caso di inutilizzo del bundle in una determinata mensilità grazie alla Riserva Dati. Ad esempio, se a Novembre non utilizziamo 100 Giga, potremo averli a disposizione nel mese successivo senza perderli.

Spusu 150: i dettagli della promozione

La tariffa in esclusiva ONLINE per questo Black Friday è attivabile sia in portabilità da qualsiasi gestore sia per chi intende richiedere una nuova numerazione.

Diamo ora uno sguardo a cosa offre questa offerta a meno di 10 euro al mese:

Riserva Dati attiva: opzione che ti permette di mettere da parte fino a 300GB.

attiva: opzione che ti permette di mettere da parte fino a 300GB. Rete WINDTRE con velocità massima in 4G+ senza limitazioni.

con velocità massima in 4G+ senza limitazioni. 2000 minuti di chiamate verso i fissi e i mobili nazionali , di tutta l'Unione Europea e del Regno Unito senza scatto alla risposta.

di chiamate verso i fissi e i mobili , di tutta l'Unione Europea e del senza scatto alla risposta. 500 messaggi verso tutti gli operatori mobili italiani.

Roaming : hai a disposizione tutti i tuoi minuti ed SMS come se fossi in Italia. Il traffico dati invece è pari a 9,09 GB valido sempre in tutta Europa ma anche nel Regno Unito.

: hai a disposizione tutti i tuoi minuti ed SMS come se fossi in Italia. Il traffico dati invece è pari a valido sempre in tutta Europa ma anche nel Regno Unito. Segreteria telefonica e servizi di reperibilità inclusi senza costi aggiuntivi

e servizi di reperibilità inclusi senza costi aggiuntivi Possibilità di cambiare offerta in maniera gratuita.

Zero vincoli e nessuna penale

e nessuna penale Servizio clienti senza tempi d'attesa esagerati.

eSIM disponibile gratuitamente.

disponibile gratuitamente. Rinnovo della promo tramite Carta dei circuiti Visa o Mastercard, PayPal o in tabaccheria.

Il prezzo è garantito da Spusu senza alcuna scadenza. Questo significa che il canone mensile non subirà alcun aumento nemmeno dopo svariati mesi.

