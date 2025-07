Spotify si aggiorna e cambia aspetto su Android Auto con un aggiornamento innovativo

Spotify ha introdotto un importante aggiornamento per la sua applicazione su Android Auto. Con la versione 9.0.58.596, l’app si presenta con una nuova interfaccia completamente ridisegnata, progettata per aderire alle linee guida di design di Android Auto, migliorando la navigazione e l’accessibilità per gli utenti.

Nuova interfaccia e sezione "Scaricati"

Una delle novità più evidenti è l’attenzione posta sulla sezione "Scaricati", ora posizionata in modo prominente per consentire un accesso rapido ai contenuti salvati. Inoltre, l’interfaccia offre un’esperienza visiva più pulita e intuitiva, ideale per chi desidera concentrarsi sulla guida senza distrazioni inutili.

Un altro elemento di spicco è l’introduzione di un indicatore visivo che segnala i brani disponibili in modalità musica offline, una funzionalità indispensabile per chi viaggia in aree con scarsa copertura di rete. Questa soluzione è stata pensata per gli utenti che preferiscono scaricare la musica in anticipo, garantendo così un’esperienza senza interruzioni.

Arriva Spotify Jam

Un’altra aggiunta di rilievo è Spotify Jam, una modalità di ascolto collaborativo che permette ai passeggeri di contribuire alla playlist in tempo reale. Scansionando un codice QR, i passeggeri possono aggiungere brani alla lista, rendendo il viaggio più coinvolgente e personalizzato. Tuttavia, il conducente mantiene il controllo principale, assicurando che l’interazione con l’app non comprometta la sicurezza durante la guida.

Ricerca manuale

Tra le funzionalità più innovative spicca la ricerca manuale, che amplia le possibilità di interazione con l’applicazione. Fino ad ora, la ricerca era limitata ai comandi vocali tramite Google Assistant, ma con l’aggiornamento, gli utenti possono cercare direttamente dall’app brani, album e playlist. Questo rappresenta un significativo passo avanti in termini di autonomia e flessibilità nella selezione dei contenuti.

Download disponibile

L’aggiornamento è già disponibile per il download sul Google Play Store e rappresenta un passo avanti significativo nel miglioramento dell’esperienza musicale in auto. Con queste novità, Spotify su Android Auto si pone come leader nell’integrazione tra intrattenimento e tecnologia automobilistica, mentre altri servizi musicali come Amazon Music e YouTube Music potrebbero seguire a breve, sfruttando le nuove API di Android Auto per offrire funzionalità simili.