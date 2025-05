Spotify rinnova l'app: esperienza più personalizzata e funzioni AI

Spotify ha lanciato un aggiornamento che modifica l'esperienza d'ascolto per milioni di utenti in tutto il mondo. Con un'interfaccia rinnovata, maggiore personalizzazione e un controllo più ampio sulle raccomandazioni musicali, la piattaforma di streaming musicale punta a rendere l'uso dell'app più intuitivo e soddisfacente sia per gli utenti gratuiti che per gli utenti Premium.

Le principali novità

Una delle principali novità introdotte riguarda il bilanciamento tra suggerimenti algoritmici e controllo da parte dell'utente. Per gli utenti Premium, la gestione della Queue diventa più semplice e immediata grazie a un design ottimizzato che offre un accesso rapido a funzioni come Shuffle, Smart Shuffle e Sleep Timer. Inoltre, gli utenti potranno visualizzare in anteprima i brani suggeriti dall'algoritmo per la riproduzione successiva. Con la nuova funzione Snooze, sarà possibile mettere in pausa i suggerimenti per 30 giorni o nasconderli con un semplice tocco.

Un altro aspetto innovativo riguarda la gestione delle playlist, che ora include pulsanti dedicati per aggiungere brani, modificare titoli e copertine, e riorganizzare le tracce direttamente dall'app mobile. In alcuni mercati anglofoni, sarà persino possibile creare raccolte automatiche filtrate per genere a partire dai brani preferiti. Questa funzionalità mira a semplificare la creazione e la personalizzazione delle playlist, rendendo il processo più rapido e piacevole per gli utenti.

Tra le novità più attese, spicca la nuova sezione Create, situata nell'angolo inferiore destro dell'app. Questa area consente di creare playlist personali, realizzare Blend con gli amici e accedere a funzionalità avanzate riservate agli utenti Premium. Tra queste, spiccano le nuove funzioni AI Playlist e Jam, una modalità di ascolto condiviso in tempo reale che permette di sincronizzarsi con altri utenti per un'esperienza musicale collettiva e interattiva.

Riorganizzazione e temi di rilascio

Per accogliere queste numerose innovazioni, Spotify ha riorganizzato la navigazione dell'applicazione. La libreria personale è stata spostata al terzo posto nella barra inferiore, facilitando l'accesso alle proprie raccolte e ai contenuti salvati. Questa modifica mira a rendere la navigazione più fluida e coerente con le nuove funzionalità introdotte. Gli aggiornamenti saranno distribuiti progressivamente a tutti gli utenti nelle prossime settimane, garantendo un'implementazione graduale e senza interruzioni.