Spotify Premium aumenta il prezzo: così lo paghi molto meno

Spotify ha aumentato il prezzo dell'abbonamento Premium che ora costa fino a 2 euro in più al mese (quindi 24 euro in più all'anno) per tutti gli utenti italiani. L'aumento è immediato e riguarda tutti i piani proposti dal servizio,

Individual passa da 9,99 euro a 10,99 euro al mese mentre i piani Duo e Family costano ora 2 euro in più, toccando 14,99 euro e 17,99 euro al mese rispettivamente. Aumenta anche Student che ora costa 5,99 euro al mese (+1 euro).

Evitare l'aumento di Spotify Premium è possibile: bisogna ricorrere, però, a un piccolo trucco. Utilizzando una VPN, infatti, è possibile geolocalizzare il proprio indirizzo IP in un altro Paese. In questo modo è possibile attivare Spotify al costo stabilito dal servizio in quel Paese.

Le soluzioni più convenienti in questo momento sono due: Turchia, India e Argentina. Per entrambi i Paesi, infatti, il costo è inferiore all'equivalente di 2 euro al mese. Ricorrendo a una VPN è possibile scegliere il server in uno di questi Paesi per evitare il rincaro di Spotify Premium.

Per mettere in pratica questo trucco è possibile ricorrere a NordVPN, ora disponibile al costo di 3,99 euro al mese con il piano biennale oppure a 12,99 euro al mese scegliendo il piano mensile, senza vincoli di alcun tipo.

Evitare l'aumento di Spotify Premium con una VPN: ecco come fare

La procedura da seguire è semplicissima. Una volta installata l'app di NordVPN è sufficiente scegliere il server di un Paese dove Spotify Premium costa meno. Come detto, le soluzioni più convenienti sono Turchia, India e Argentina in modo da spendere meno di 2 euro al mese.

A questo punto basta accedere al sito ufficiale di Spotify tramite browser web e completare la registrazione di un nuovo account, attivando il piano Premium al costo ridotto, grazie a questo piccolo trucco.

Per NordVPN è possibile scegliere l'abbonamento biennale dal costo di 3,99 euro al mese, in modo da assicurarsi una VPN illimitata per navigare in sicurezza. In alternativa, c'è il piano mensile dal costo di 12,99 euro al mese. Da notare, inoltre, che NordVPN prevede una garanzia di rimborso da esercitare entro 30 giorni in caso di insoddisfazione.

