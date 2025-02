Spotify Music: audio HiFi e novità ma con un aumento di prezzo

Dopo anni di attese e rinvii, Spotify sembra finalmente pronta a lanciare il suo abbonamento HiFi, che offrirà una qualità audio superiore agli utenti. Secondo Bloomberg, il nuovo piano, chiamato Music Pro, permetterà l'accesso a streaming audio lossless (senza perdita di qualità) e includerà anche strumenti di remixaggio.

Questo livello premium avrà un costo aggiuntivo di 6 dollari al mese rispetto all’abbonamento standard Premium, che attualmente costa 12 dollari al mese. Tuttavia, i prezzi finali varieranno a seconda dei mercati regionali, con costi più bassi nei paesi meno sviluppati.

Nonostante l'entusiasmo di alcuni utenti, c'è ancora scetticismo tra i vecchi abbonati, soprattutto a causa dei numerosi ritardi e delle promesse mai mantenute in passato. Spotify aveva parlato per la prima volta di un piano audio HiFi già nel 2017, e nel 2021 aveva confermato che stava lavorando per introdurre lo streaming lossless per tutti gli utenti. Tuttavia, la funzionalità è stata rimandata più volte, con aspettative non soddisfatte, lasciando molti utenti disillusi.

Diverse novità anche per i biglietti dei concerti

Nel 2024, Bloomberg aveva riportato che lo streaming HiFi sarebbe dovuto arrivare entro la fine dell’anno, a un costo aggiuntivo di 5 dollari. Tuttavia, l'ultimo aggiornamento suggerisce che i tempi e i prezzi potrebbero ancora subire modifiche, poiché Spotify non ha ancora ottenuto i diritti da tutte le principali case discografiche. Va notato che l’azienda ha recentemente siglato nuovi accordi pluriennali con Universal Music Group e Warner Music Group, il che potrebbe accelerare l'arrivo della funzionalità.

Oltre al miglioramento dell’audio, il piano Music Pro offrirà anche degli strumenti avanzati per il remixaggio musicale, permettendo agli utenti di mescolare canzoni di artisti diversi. Alcuni di questi strumenti saranno alimentati da intelligenza artificiale generativa, una tecnologia che sta guadagnando popolarità in vari settori.

Inoltre, gli abbonati a Music Pro avranno accesso anticipato a biglietti per concerti e potrebbero anche essere in grado di acquistare posti migliori rispetto ad altri utenti. Spotify testerà queste nuove funzionalità nei prossimi mesi e implementerà gradualmente gli strumenti di remixaggio e altre caratteristiche aggiuntive, lasciando intravedere un futuro interessante per la piattaforma.