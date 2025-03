Spotify lancia un programma per audiolibri con autori indipendenti

Spotify ha dato il via a un nuovo progetto che permette agli autori indipendenti di pubblicare le proprie storie brevi sotto forma di audiolibri. Il programma offre agli scrittori l’opportunità di proporre le proprie opere, che, se selezionate, verranno prodotte e distribuite dalla piattaforma a rivenditori di audiolibri di rilievo. Spotify, infatti, si occuperà di tutta la parte produttiva, assicurando agli autori sia un anticipo che delle royalties per ogni vendita.

Il servizio si concentra su tre generi specifici: romance, mistero/thriller e fantascienza/fantasy. Spotify, spinta anche dal successo di titoli come "A Court of Thorns & Roses", il più ascoltato del 2024, ha incoraggiato la presentazione di opere che combinano più di un genere, come ad esempio romantasy, dark romance thriller, mystery sci-fi o psychological thriller.

Tuttavia, non saranno accettate storie erotiche o per bambini. Le opere proposte devono essere novelette di circa 10.000-20.000 parole in lingua inglese, con la condizione che gli autori detengano i diritti audio delle loro creazioni. Le selezioni verranno fatte in modo continuo, offrendo agli scrittori una possibilità continua di entrare nel programma.

Un passo importante per Spotify

Questa mossa segna un passo importante per Spotify, che entra più decisamente in competizione con Audible, la piattaforma leader nel settore degli audiolibri, che offre agli utenti esclusivi Audible Originals e storie brevi, creando una solida offerta di contenuti originali.

Spotify, infatti, ha iniziato ad espandersi nel settore degli audiolibri nel 2021 con l’acquisizione di Findaway, una compagnia specializzata nella produzione e distribuzione di audiolibri. Nel 2023, la piattaforma ha introdotto un servizio di ascolto gratuito per gli abbonati Spotify Premium, che ha dato loro accesso a un catalogo di circa 200.000 titoli e a 15 ore di ascolto mensile gratuito. Gli utenti possono acquistare ore aggiuntive se desiderano ascoltare ancora di più.

Un altro elemento distintivo di questa espansione è l’uso della tecnologia vocale AI di ElevenLabs, che Spotify ha implementato per offrire una narrazione automatica e di alta qualità, amplificando ulteriormente la varietà e il numero di titoli disponibili. Questa innovazione consentirà alla piattaforma di crescere in un settore in forte espansione, arricchendo il suo catalogo con nuove modalità di fruizione.