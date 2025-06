Spotify lancia la nuova funzione "Crea copertina" per personalizzare le playlist

Spotify, la piattaforma di streaming musicale più popolare al mondo, ha recentemente introdotto una nuova funzione chiamata Crea copertina, disponibile ora in Italia e in altri 63 mercati. Questo strumento consente agli utenti di personalizzare l'aspetto delle proprie playlist con colori, sticker, testi e immagini personalizzate, offrendo un'esperienza visiva unica e creativa.

Una nuova funzione per ogni tipologia di utente

La nuova funzionalità è stata pensata per tutti gli utenti, sia quelli con un abbonamento Premium che quelli con un account gratuito, rendendo la personalizzazione delle playlist accessibile a un pubblico ampio e diversificato. Con questo aggiornamento, Spotify alza ulteriormente l'asticella della personalizzazione, trasformando le playlist in veri e propri spazi di espressione personale.

Disponibile sia per Android sia per iOS

Disponibile per dispositivi Android e iOS, la funzione è utilizzabile aggiornando l'app all'ultima versione. Il processo per creare una copertina personalizzata è semplice e intuitivo: gli utenti possono aprire una playlist esistente o crearne una nuova, selezionare "Crea copertina" dal menu a tre punti, caricare una propria foto e aggiungere elementi grafici come sticker o testi, per poi salvare il risultato finale. Questo approccio intuitivo consente a chiunque, indipendentemente dal livello di competenza tecnologica, di sperimentare con la creatività.

13 sticker digitali

Per celebrare il lancio di questa funzionalità, Spotify ha introdotto una collezione di 13 sticker digitali a tema estivo, che ampliano ulteriormente le opzioni creative disponibili per gli utenti. Questi sticker possono essere utilizzati per aggiungere un tocco personale e divertente alle copertine delle playlist, rendendole ancora più accattivanti e condivisibili.

L'evoluzione di Spotify

Le copertine personalizzate non solo migliorano l'aspetto visivo delle playlist, ma possono anche essere condivise con amici e follower, offrendo un modo innovativo per interagire con la musica e con la community di Spotify. Questo rilascio in 41 lingue diverse, incluso l'italiano, dimostra l'impegno della piattaforma nel raggiungere un pubblico globale con strumenti accessibili e inclusivi.

Con questa nuova funzione, Spotify continua a evolversi, andando oltre il semplice servizio di streaming musicale per diventare un vero e proprio spazio di espressione creativa. L'azienda dimostra ancora una volta di puntare sull'innovazione e sull'esperienza utente, offrendo modalità sempre più coinvolgenti per interagire con la musica e con gli altri utenti della piattaforma.