Spotify: la playlist "Concerts Near You" per scoprire eventi locali

Spotify ha recentemente introdotto una nuova funzionalità pensata per arricchire l’esperienza musicale dei suoi utenti: la playlist personalizzata "Concerts Near You". Questa playlist è progettata per permettere agli ascoltatori di scoprire facilmente i concerti che si terranno nelle loro vicinanze. Ogni settimana, il mercoledì, la playlist viene aggiornata con una selezione di 30 brani di artisti che si esibiranno localmente, accompagnata dai dettagli completi degli eventi e dai link per l'acquisto dei biglietti.

Un aspetto fondamentale di questa novità è la collaborazione di Spotify con piattaforme di ticketing come AXS, DICE, Eventbrite e Ticketmaster, che consente di accedere direttamente alle informazioni sugli eventi e ai link per l'acquisto dei biglietti.

Questo rende la scoperta dei concerti non solo semplice, ma anche immediata, direttamente dall'app Spotify. Inoltre, la playlist è personalizzata in base alle abitudini musicali dell'utente, affinché possa essere sempre più in linea con i suoi gusti e con gli artisti che segue di più.

Importante visibilità per gli artisti

Per utilizzare questa funzionalità, gli utenti devono condividere la loro posizione tramite la sezione "Eventi Live" nell'app, disponibile nella scheda "Cerca". In questo modo, la playlist sarà automaticamente adattata alla loro area geografica, garantendo informazioni sempre aggiornate sugli eventi che si svolgono nelle vicinanze. Per non perdere neanche un concerto, è consigliato attivare le notifiche push e seguire gli artisti preferiti, in modo da ricevere promemoria personalizzati.

Questo nuovo servizio dimostra l’intenzione di Spotify di rendere la scoperta di eventi live una parte integrante dell’esperienza musicale offerta dalla piattaforma. Inoltre, la nuova playlist offre agli artisti un’importante visibilità, aiutandoli a raggiungere un pubblico locale che potrebbe essere interessato ai loro concerti.

L'introduzione di "Concerts Near You" arriva a pochi giorni dalla pubblicazione del rapporto annuale "Loud & Clear", che ha fornito dati trasparenti sui pagamenti agli artisti. Il rapporto ha risposto alle critiche sulla compensazione degli artisti, con una notizia positiva: per la prima volta, un artista che ha ottenuto uno stream ogni milione sulla piattaforma ha guadagnato in media più di 10.000 dollari nel 2024.