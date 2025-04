Spotify introduce la disattivazione globale per lo Smart Shuffle

Spotify volta pagina e introduce una novità tanto attesa dagli utenti: la possibilità di spegnere definitivamente la funzione Smart Shuffle. Questa decisione segna un passo importante per la piattaforma di streaming musicale, che risponde così a una delle critiche più ricorrenti da parte degli abbonati, desiderosi di un'esperienza di riproduzione musicale più autentica e personalizzata.

La notizia è emersa grazie a segnalazioni di utenti su Reddit, dove è stata individuata una nuova opzione nelle impostazioni dell'app denominata "Enable all play modes". Disattivando questa impostazione, è finalmente possibile eliminare del tutto la presenza dello Smart Shuffle dall'interfaccia. Secondo le testimonianze, esistono diverse varianti di questa opzione, ma tutte portano allo stesso risultato: la disattivazione della funzione tanto contestata.

Questa mossa arriva dopo anni di lamentele da parte degli utenti, che hanno criticato Smart Shuffle per la sua incapacità di offrire una vera casualità. Molti abbonati hanno descritto l’esperienza come frustrante, accusando l'algoritmo di proporre ripetutamente gli stessi brani, nonostante la promessa di aggiornamenti regolari. In particolare, le playlist tendevano a essere dominate da successi pop regionali, ignorando i gusti personali degli ascoltatori.

Il rollout è in fase iniziale

Prima di questo aggiornamento, era già possibile disattivare Smart Shuffle per le singole playlist, ma la nuova opzione globale offre un controllo più immediato e comodo sull'intera esperienza di riproduzione musicale. Per molti utenti, rappresenta un ritorno alla vera casualità, eliminando le interferenze percepite come limitanti.

Va sottolineato che il rollout della nuova impostazione è ancora in fase iniziale. Non tutti gli utenti hanno ancora accesso alla funzione, suggerendo che Spotify stia procedendo con una distribuzione graduale per raccogliere feedback e apportare eventuali miglioramenti. Alcuni tester, incluso l'autore dell'articolo originale, hanno confermato di non aver ancora ricevuto l'aggiornamento sui propri dispositivi.

Introdotta con l’obiettivo di combinare casualità e scoperta musicale personalizzata, Smart Shuffle non è riuscita a conquistare una larga fetta di utenti. Le critiche si sono concentrate soprattutto sulla mancanza di varietà nei suggerimenti musicali, che spesso rimanevano invariati per settimane. Questo ha alimentato un senso di frustrazione tra gli abbonati, spingendo molti a richiedere una soluzione definitiva. Con questa modifica, Spotify cerca di riconquistare la fiducia degli utenti delusi, offrendo loro un controllo maggiore sull’esperienza d’ascolto.