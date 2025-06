Spotify HiFi: nel codice le prove del ritorno dell’audio lossless? Tutti i dettagli

Quattro anni di attesa, una moltitudine di rumors e false partenze, e oltre 220 milioni di abbonati in trepidante attesa: il lancio di Spotify HiFi sembra finalmente avvicinarsi. Questa attesissima funzionalità, che promette di portare l'audio lossless sulla piattaforma di streaming musicale più popolare al mondo, potrebbe essere alle porte, come suggeriscono nuove scoperte nel codice delle applicazioni desktop e mobile.

La storia di Spotify HiFi

Annunciato per la prima volta nel 2021, Spotify HiFi aveva l'obiettivo di offrire una qualità audio paragonabile a quella di un CD-quality, una vera rivoluzione per gli audiofili. Tuttavia, il progetto ha incontrato numerosi ostacoli lungo il percorso.

Recentemente, il tecnologo Chris Messina ha individuato riferimenti espliciti alla funzionalità nel codice dell'app desktop, tra cui messaggi come "Musica lossless, ora in premium" e dettagli tecnici sulla qualità audio fino a 24-bit/44.1 kHz. Queste scoperte sono state confermate da un utente Reddit, che ha trovato elementi simili nella versione mobile dell'app, suggerendo che la funzione sia già implementata ma momentaneamente disattivata.

Schede di aiuto nel codice nascosto

Il codice nascosto rivela anche schede di aiuto che spiegano come sfruttare al meglio questa nuova qualità audio, suggerendo l'uso di dispositivi compatibili con Spotify Connect o connessioni cablate. Tuttavia, emergono anche alcune limitazioni, come la possibilità che non tutti i brani siano disponibili in formato lossless o che si possano verificare problemi di riproduzione legati alla connettività.

Spotify mantiene una certa cautela

Spotify ha mantenuto un atteggiamento riservato, dichiarando solamente di star investendo in prodotti premium per soddisfare gli utenti più esigenti. Alex Norstrom, Chief Business Officer dell'azienda, ha recentemente accennato allo sviluppo di nuove offerte premium durante una chiamata con gli investitori.

Un possibile elemento chiave per il successo del progetto potrebbe essere la firma di nuovi accordi con Warner Music e Universal Music Group, prevista per l'inizio del 2025.