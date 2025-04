Spotify cresce con 5 milioni di nuovi abbonati Premium: dati da record

Spotify ha raggiunto un nuovo traguardo straordinario, registrando una crescita significativa nel primo trimestre del 2025. Con ben 268 milioni di abbonati Premium e 678 milioni di utenti attivi mensili, la piattaforma di streaming musicale continua a consolidare la sua leadership globale. Questi numeri rappresentano un incremento del 12% rispetto all'anno precedente per gli abbonati Premium, segnando il secondo totale più alto mai registrato e il maggiore aumento netto di abbonati paganti per un primo trimestre negli ultimi cinque anni.

Il successo di Spotify non si limita alla crescita degli utenti. L'azienda ha registrato un reddito operativo trimestrale di 509 milioni di euro, equivalente a 528 milioni di dollari. Sebbene leggermente inferiore alle aspettative aziendali di 548 milioni di euro, questo risultato conferma una traiettoria positiva, consolidata dal raggiungimento della redditività nel trimestre precedente. Il fatturato totale del trimestre si attesta a 4,2 miliardi di euro, evidenziando una solida base finanziaria.

Una base utenti variegata

La piattaforma continua a espandere la sua base utenti, con una crescita significativa degli utenti supportati dalla pubblicità, che ora ammontano a 423 milioni. Questa strategia di diversificazione rafforza la posizione di Spotify rispetto a concorrenti come Apple Music e Amazon Music. L'espansione dei contenuti è un altro pilastro fondamentale del successo dell'azienda. Nel settore dei podcast video, Spotify offre ora oltre 330.000 spettacoli, dimostrando un impegno costante verso l'innovazione e il supporto ai creatori di contenuti. Durante il trimestre, il programma Spotify Partner ha distribuito oltre 100 milioni di dollari ai creatori di podcast, evidenziando il valore attribuito al talento creativo.

Un elemento chiave della strategia di Spotify è l'adozione di tecnologie innovative. L'azienda ha recentemente ampliato il servizio AI Playlist a più di 40 mercati globali, inclusi paesi come Bahamas, Fiji, Ghana, Giamaica, Kenya e Singapore. Questa funzione utilizza l'intelligenza artificiale per creare esperienze di ascolto personalizzate, offrendo agli utenti playlist su misura per i loro gusti musicali. Questo approccio innovativo non solo migliora l'esperienza dell'utente, ma rafforza anche la posizione competitiva di Spotify nel settore.