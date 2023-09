Spotify: arriva la traduzione automatica nei podcast grazie all'AI

Spotify è una delle applicazioni più utilizzate (se non la più utilizzata) per l’ascolto dei podcast. Per permettere ai propri utenti di poter ascoltare qualunque podcast nella propria lingua, l’azienda ha ideato una nuova funzione chiamata Voice Translation. Il suo scopo è quello di ottenere la traduzione automatica del contenuto del podcast sfruttando l’intelligenza artificiale. Questa novità, nata da una partnership con OpenAI, permette infatti di clonare la voce del podcaster, in modo che si abbia la sensazione che sia lo stesso autore a parlare una lingua diversa. Per tradurre automaticamente i podcast, Spotify utilizzerà Whisper, lo strumento di trascrizione vocale di OpenAI. Oltre a trascrivere il parlato in inglese, Whisper è anche capace di tradurre altre lingue in inglese e non solo.

Traduzione automatica podcast di Spotify: primi test andati a buon fine

Attualmente Spotify sta collaborando con alcuni podcaster per tradurre i loro episodi in inglese e spagnolo. I primi episodi tradotti sono già ascoltabili nella sezione “Voice Translation” di Spotify. Tra questi vi sono podcast di autori come Dax Shepard, Monica Padman, Lex Fridman, Bill Simmons e Steven Barltlett (molto famosi negli Stati Uniti). Come dichiarato da Ziad Sultan, vicepresidente della personalizzazione di Spotify in un comunicato pubblicato sul blog dell’azienda: “Combaciando con la voce del creator, Voice Translation offre agli ascoltatori di tutto il mondo il potere di scoprire nuovi podcaster e lasciarsi ispirare in un mondo più autentico che mai. Crediamo che un approccio ponderato all'intelligenza artificiale possa aiutare a costruire connessioni più profonde tra ascoltatori e creatori, una componente chiave della missione di Spotify di sbloccare il potenziale della creatività umana”.

Spotify ha dichiarato che, dopo lo spagnolo, nelle prossime settimane verrà integrata anche la traduzione in francese e tedesco. Non è ancora chiaro quando arriverà la traduzione dei podcast in italiano. Tuttavia, se i feedback degli utenti saranno positivi, è probabile che nei prossimi mesi Spotify annunci l’implementazione di altre lingue su Voice Translation.