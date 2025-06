Spoofing: il caso di un dipendente Iliad che ha denunciato una truffa telefonica a nome della sua azienda

Il telefono squilla e, dall'altra parte, sembra esserci un operatore della tua banca. Tuttavia, potrebbe trattarsi di un truffatore pronto a sottrarre i tuoi dati personali. Questo scenario descrive la crescente minaccia dello spoofing, una delle più insidiose frodi digitali degli ultimi anni.

La tecnica dello spoofing sfrutta software specifici che consentono di manipolare l’identificativo del chiamante. Una volta che la vittima risponde, i truffatori cercano di ottenere informazioni personali o inducono a compiere operazioni bancarie, con conseguenze potenzialmente devastanti. L’aspetto più preoccupante è la semplicità con cui questi strumenti sono reperibili, aumentando così il numero di vittime.

Il caso di Iliad e della denuncia di un suo dipendente

In Italia, il problema ha raggiunto proporzioni tali da spingere operatori come Iliad a denunciare formalmente la questione. Un dipendente di Iliad, rappresenta un esempio lampante di come operano queste truffe. Michele è stato contattato per una presunta "rimodulazione contrattuale" e successivamente ha ricevuto la chiamata di un falso operatore della sua stessa azienda. Grazie alla sua esperienza professionale, il dipendente ha immediatamente riconosciuto l'inganno, registrando la conversazione e presentando un esposto al Tribunale di Milano insieme a una collega. Questo episodio evidenzia l'importanza della consapevolezza e della prontezza nel riconoscere le frodi.

L’azienda ha evidenziato come alcune di queste telefonate camuffate vengano addirittura utilizzate per stipulare contratti, sollevando complicate questioni legali. Questo fenomeno non è circoscritto a un solo paese: negli Stati Uniti, per esempio, sono stati introdotti protocolli avanzati come STIR/SHAKEN per verificare l’autenticità delle chiamate, ma l’evoluzione delle tecniche fraudolente rende questa sfida sempre più complessa.

Le conseguenze dello spoofing

Per le vittime, le conseguenze dello spoofing possono includere il furto d’identità e la perdita dei risparmi. Gli esperti consigliano di adottare misure di sicurezza telefonica, come non fornire mai dati sensibili durante chiamate in entrata e verificare sempre l’identità del chiamante ricontattando i numeri ufficiali. È fondamentale sensibilizzare il pubblico sui rischi associati e sulle strategie per proteggersi.