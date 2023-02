Splitter USB Yottamaster: da oggi su Amazon con un MAXI SCONTO

Diciamocelo, le porte USB non sono mai abbastanza sui nostri PC, che siano portatili o fissi. Oppure il problema di esse può essere la posizione, magari alquanto scomoda del nostro case, o ancora con dei cavi troppo corti per arrivare con con facilità sulla nostra scrivania. Per risolvere questi problemi, con l'aggiunta di porte HDMI e non solo, aziende come Yottamaster hanno pensato di realizzare uno splitter per le porte USB, che vadano ad ampliare i dispositivi e le chiavette collegabili sul nostro apparecchio.

Se siete alla ricerca di un prodotto di questo tipo, da oggi su Amazon potrete acquistare lo splitter USB 5 in 1 Yottamaster a soli 11,19€, con uno sconto del 30% sul prezzo originale che verrà applicato al momento del checkout (non spaventatevi se quindi non vedete da subito il prezzo ribassato).

Splitter USB Yottamaster 5 in 1: un mondo di porte aperte

Questo prodotto è di facile utilizzo, dato che vi basterà collegarlo tramite la sua porta USB originale al vostro PC. Dispone di 1 porta USB 3.0, 2 porte USB 2.0, 1 porta HDMI 4K30Hz, e una porta di ricarica PD 60W. Tutte le porte possono funzionare contemporaneamente senza alcun pericolo di perdita di potenza.

Lo Splitter USB 5 in 1 Yottamaster non necessita di alcun driver d'installazione aggiuntivo, ed è compatibile con i sistemi operativi Windows, Mac OS, Linux e Chromebook OS. Leggero e compatto, potrete tenerlo anche in tasca e portarlo sempre con voi in caso di necessità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.