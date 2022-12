Splitter HDMI a tre porte: offerta lampo Amazon (8€) disponibile ancora per poco

Sta per terminare la disponibilità dello sdoppiatore HDMI a tre porte in offerta lampo su Amazon a soli 8 euro. Incluso nella confezione anche un comodo telecomando senza fili per cambiare comodamente il segnale. L'articolo beneficia inoltre della spedizione Amazon, ultra-rapida e gratuita (ordinandolo ora lo riceverai a casa già domani).

Vista l'alta richiesta (nel momento in cui scriviamo è nell'ordine dell'80%), ti consigliamo di concludere l'ordine senza aspettare oltre. Prima che Amazon lo mettesse in offerta lampo, questo ottimo splitter HDMI costava 14,99 euro: mettilo subito in carrello e sarà tuo invece a soli 8 euro.

Splitter HDMI a 3 porte: renditi la vita più semplice a meno di 10€

Fino ad oggi eri solito perdere almeno 10-15 minuti del tuo tempo ogni giorno per collegare e scollegare i cavi HDMI dei tuoi dispositivi preferiti? Bene, è arrivato il momento di voltare pagina con lo sdoppiatore HDMI a tre porte. Collega subito la tua console preferita, il TV Box e il computer contemporaneamente, quindi seleziona la sorgente HDMI che più ti interessa con un solo tasto, grazie al pulsante integrato nello sdoppiatore o tramite il comodo telecomando incluso nella confezione.

La risoluzione supportata dallo splitter HDMI raggiunge i 4K@30Hz e i 1080P@60Hz. C'è anche il supporto all'audio in alta definizione e i formati video 3D. Per mantenere il segnale a livello ottimale, ricorda di non usare un cavo d'ingresso più lungo di 15 metri e un cavo di uscita superiore ai 10 metri.

Approfitta ora dell'offerta lampo di Amazon su questo eccellente splitter HDMI, in sconto del 43% e venduto a soli 8 euro. La promozione sta per terminare, sono rimasti gli ultimi pezzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.