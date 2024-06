Split tunneling nelle VPN: come ottimizzare l'uso della banda e la sicurezza

Lo split tunneling è una funzionalità presente nelle migliori VPN premium che aiuta a proteggere il traffico dati degli utenti e permettere ad alcune app selezionate di superare l'ostacolo della crittografia per un accesso più semplice.

Più nello specifico, lo split tunnelling VPN favorisce l'inserimento di parte del traffico dati tramite una VPN crittografata, contemporaneamente invece altre applicazioni mantengono il loro accesso diretto alla rete Internet. Di conseguenza, sfruttando questa funzionalità, ciascun utente può personalizzare la propria sicurezza online in base a quelle che sono le sue esigenze.

Una delle VPN più efficaci che includono lo split tunneling tra i loro servizi è NordVPN, in queste ore in sconto fino al 69% e con Giga di dati eSIM gratis per l'app Saily, innovativa piattaforma di eSIM internazionale.

Come funziona lo split tunneling nelle VPN

Il funzionamento dello split tunneling è piuttosto semplice. Di fatto si tratta di una funzionalità che divide il traffico di rete in due connessioni separate tra loro: una parte del traffico viaggia protetto attraverso un tunnel crittografato, la parte restante invece ha accesso diretto a Internet. Le app delle VPN che includono lo split tunneling permettono di scegliere dalle loro impostazioni quali applicazioni possono bypassare la protezione VPN.

I vantaggi dello split tunneling sono diversi. In primis, come già accennato qui sopra, aiuta a personalizzare l'accesso ai contenuti. Quando si è in vacanza, ad esempio, è possibile sfruttarlo per accedere sia ai servizi locali che a quelli del proprio Paese. Un altro vantaggio sono le prestazioni più veloci dei server VPN, proteggendo allo stesso tempo i dati sensibili. In più offre l'opportunità di connettersi ad altri dispositivi LAN, dato che può capitare che la crittografia VPN impedisca a un dispositivo di connettersi ad altri device sulla rete LAN.

Tornando all'offerta di NordVPN, vi confermiamo che al momento è in offerta a 3,99 euro al mese per 24 mesi, con sconti fino al 69% e 20 Giga di dati eSIM gratuiti, con una garanzia di rimborso di 30 giorni.

