Spider-Man Miles Morales: il gioco PS5 in MAXI SCONTO su Amazon

Spider-Man Miles Morales è stata una delle esclusive di punta del lancio della nuova console di casa Sony, la PlayStation 5. In vista dell'uscita del nuovo titolo dedicato ad uno dei supereroi più amati del mondo Marvel e in generale fra i più amati al mondo, Amazon mette in sconto proprio il titolo con protagonista Miles Morales che vestirà i panni di Spider-Man con un 46% di sconto per un prezzo finale di 32,99€ piuttosto che 60,99. Un'ottima opportunità per chi ancora non l'avesse giocato!

Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere in forte sconto su Amazon!

In Spider-Man Miles Morales a vestire i panni de "L'uomo ragno" sarà proprio Miles e non Peter Parker. Questa storyline fa parte di uno degli universi di Spider-Man. Ambientata chiaramente fra le strade di New York dovrete portare a termine una serie di missioni e la campagna principale: nuove abilità, nuove skills e nuovi costumi da sbloccare saranno tra gli elementi più interessanti di tutto il sistema di gameplay.

Un gameplay che si presenta con le classiche tinte action, con un sistema di combattimento ben collaudato e una ovvia componente free roaming che vi permetterà di circolare in una New York davvero straordinaria e realizzata con dettagli unici. Il tutto supportato dalle prestazioni della console PlayStation 5 con caricamenti super veloci, due modalità grafiche: qualità o prestazioni con cui potrete prediligere per l'appunto la qualità visiva nel primo caso e le prestazioni in termini di frame-rate nel secondo. Inoltre dalla vostra avrete anche delle features dedicate con il controller DualSense e potrete godere dei grilletti adattivi e del feedback aptico del pad.

Spider-Milan Miles Morale per PS5 è dunque in sconto del 46% su Amazon per un prezzo finale di 32,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.