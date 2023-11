Special Black Friday: Soda PDF 360 Pro a soli 6,00€/mese

Sei stanco di complicati software di editing PDF? Con SodaPDF, puoi trasformare la tua esperienza di modifica documenti in qualcosa di facile e veloce, anche se non sei un esperto di editing.

Questo strumento innovativo va oltre la semplice manipolazione delle pagine PDF, consentendoti di personalizzare i tuoi file con immagini, collegamenti, intestazioni e piè di pagina.

Soda PDF offre la versatilità di creare file PDF da oltre 300 tipi di file diversi, garantendo un processo di modifica rapido e intuitivo. Puoi proteggere i tuoi documenti sensibili con una crittografia a 256 bit e aggiungere password per garantire la massima sicurezza.

Come SodaPDF può migliorare la tua produttività

Una delle caratteristiche distintive di Soda PDF è la sua accessibilità su qualsiasi piattaforma, sia online che offline. Puoi iniziare a lavorare sul tuo computer e poi passare senza problemi a dispositivi mobili, salvando i tuoi file su piattaforme come Dropbox, Google Drive, SharePoint o Evernote.

Soda PDF offre anche una serie di opzioni di sicurezza per proteggere le tue informazioni sensibili. Puoi cancellare o oscurare dettagli critici, impostare password o definire autorizzazioni specifiche per i file PDF. Inoltre, puoi esportare i tuoi documenti in vari formati o archiviarli utilizzando il formato PDF/A.

Con soli 1,97 euro, puoi accedere a tutte le funzionalità di Soda PDF, inclusa l'elaborazione illimitata dei documenti, l'accesso online illimitato e la conversione in diversi formati come Word, Excel, PowerPoint e immagini.

Inoltre, puoi sfruttare l'offerta del Black Friday per ottenere il piano annuale SodaPDF 360 PRO a soli 6,00 € al mese anziché 10,83€, offrendoti un risparmio significativo.

Dì addio alla complicazione e abbraccia la facilità d'uso con Soda PDF, l'alleato perfetto per ottimizzare i tuoi processi di editing PDF.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.