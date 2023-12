Speaker Xiaomi: funzionalità infinite e design elegante al 28% DI SCONTO

Lo speaker Xiaomi dispone di un orologio con display a LED e di un'altra serie di funzionalità, fonte di intrattenimento e funzionalità intelligenti. La possibilità di impostare la sveglia con le tue canzoni preferite, i tuoi cantanti preferiti o i generi musicali che ami, ti garantisce di iniziare ogni giornata con la giusta dose di buona musica per migliorare il tuo umore.

Grazie all'Assistente Google integrato, hai il controllo totale del tuo Smart Speaker tramite comandi vocali. Puoi riprodurre musica, scoprire il meteo, rimanere aggiornato sulle ultime notizie o regolare il volume, tutto con la semplicità della tua voce.

Il modulo trasmettitore IR integrato, in collaborazione con l'Assistente Google, estende la tua sfera di controllo vocale anche agli elettrodomestici tradizionali, portando un tocco moderno anche a dispositivi non smart. La maggiore capacità, il cono a 360 gradi dell'altoparlante e l'innovativa struttura interna assicurano una qualità audio eccezionale, generando un campo sonoro bilanciato da ogni angolazione.

Collegando due dispositivi dello stesso modello, puoi creare uno stereo coinvolgente per un'esperienza musicale. Inoltre, non importa quanto sia grande la tua casa, ti basterà collegare più Smart Speaker per avere una riproduzione sincronizzata e persino per le chiamate in vivavoce con Google Duo.

Amazon oggi applica uno sconto del 28% sullo speaker Xiaomi che viene venduto al prezzo finale di 35,99€.